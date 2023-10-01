عبدالكريم أحمد



حذرت النيابة العامة من جماعات إجرامية خارج البلاد تطلب من المواطنين والمقيمين فتح حسابات مصرفية لاستخدامها بجرائم غسيل أموال. وأوضحت النيابة أن هذه الجماعات تستغل الأفراد بإيهامهم بمنح قروض أو توفير فرص عمل كوسيط مالي أو المشاركة في عمليات تداول، ثم يطلبون منهم فتح حسابات في البنوك الكويتية وتزويدها ببيانات هذه الحسابات لتتمكن من إدارتها واستغلالها كحسابات عبور في عمليات غسيل الأموال.



ودعت إلى عدم الاستجابة لتلك الإعلانات وعدم فتح الحسابات البنكية بناء على رغبة مجهولين، مشيرة إلى أن ذلك من شأنه إقامة المسؤولية الجزائية عن المشاركة في جرائم غسيل الأموال.