قام مكتب الشؤون الخارجية في بلدية مدينة شنغهاي الصينية، وبالتعاون مع رابطة شنغهاي الشعبية للصداقة مع الدول الأجنبية، بتكريم حرم قنصل عام الكويت في مدينة شنغهاي الصينية، مها بوفتين، لتمثيلها الكويت في تعزيز أواصر الصداقة بين الشعوب لمدينة شنغهاي والدول الأجنبية الأخرى، والمساهمة في تبادل الثقافات بين دول العالم المختلفة، ومشاركتها في تقديم الأفكار التي تساعد على تواجد الأجانب المقيمين في شنغهاي، وأيضا لمساهمتها بالأعمال التطوعية والاجتماعية التي نظمتها مؤسسات المجتمع المدني العاملة في مدينة شنغهاي، حيث تم منحها لقب سفير التجربة الدولية INTERNATIONAL EXPERIENCE AMBASSADOR لهذا العام.