عبدالعزيز الفضلي



طلب بنك الكويت المركزي من وزارة التربية السماح بتنظيم زيارات ميدانية دورية إلى المدارس الثانوية في الكويت لمختصين من البنك لتقديم مواد توعوية لرفع الوعي المالي لدى الطلبة والطالبات.



وقال بنك الكويت المركزي في كتاب وجهه الى وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.عادل المانع، وتلقت «الأنباء» نسخة منه، لا يخفى عليكم أهمية التوعية والتثقيف المالي للجميع، لاسيما شريحة الشباب المقبلين على فتح حسابات مصرفية لأول مرة، ولذلك نتطلع إلى موافقة وزارتكم على تنظيم زيارات ميدانية دورية إلى المدارس الثانوية بهدف تقديم مواد توعوية لرفع الوعي المالي لدى الطلبة.