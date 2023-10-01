أطلقت كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا مركز الإبداع للتعليم والتدريب المستمر «CICET» حيث تأتي هذه الخطوة انعكاسا لاهتمامها بشكل مستمر ببذل الجهود والتعاون مع مختلف الجهات لتسريع وتيرة التطور في المجال التكنولوجي والمجالات الإدارية والمالية.



وتم إنشاء مركز الإبداع للتعليم والتدريب المستمر لتحقيق رؤية الكلية في تقديم برامج تدريبية بمختلف المجالات، حيث تهدف إلى وضع معيار يخدم شتى القطاعات المهنية في الكويت والخليج بشكل عام ويقدم المركز دورات معتمدة بالشراكة مع جامعات دولية.



وانطلقت أول دورة «Leadership Accelerator Course» المقدمة بالتعاون مع جامعة بنتلي في الولايات المتحدة يوم الأحد 17 سبتمبر واستمرت لمدة 3 أيام في فندق الفورسيزون بمدينة الكويت، بحضور طلال أنور الملا الرئيس التنفيذي لمجموعة الملا القابضة ودانة أنور الملا الرئيس الاستراتيجي في مجموعة الملا ونائب رئيس مجلس أمناء كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى جهاد القبندي عضو مجلس أمناء كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا والبروفيسور خالد البقاعين رئيس كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا.



وقدم برنامج تنمية القادة لعدد كبير من المديرين والقياديين في القطاع الخاص، منهم: بنك بوبيان والبنك الوطني والمركز المالي ومجموعة الملا وبنك الكويت الدولي. واختتمت الدورة بتكريم المشاركين وتسلمهم شهادات معتمدة باجتياز الدورة من قبل جامعة بنتلي في الولايات المتحدة.



وقال رئيس مركز الإبداع للتعليم والتدريب المستمر إبراهيم المطوع: سعداء في كلية الكويت للعلوم والتكنولوجيا بإطلاق مركز الإبداع للتعليم والتدريب المستمر لتقديم برامج تدريبية في موضوعات تخدم القطاع المهني والقياديين في القطاعات الخاصة والحكومية وكانت انطلاقة المركز نتيجة شراكة بين الكلية وجامعة بنتلي لتقديم برنامج «تنمية القادة» المصمم خصوصا لتنمية المهارات القيادية والعمل على تقديم حلول للتحديات التي تواجه المديرين بطريقة استثنائية وبأدوات حديثة تتناسب مع التغيرات السريعة وكيفية خلق بيئة عمل جاذبة.