عبدالعزيز جاسم - يحيى حميدان - هادي العنزي



قال المنسق الإعلامي لفريق الكرة بنادي التضامن خالد الشريكة إن الفوز على برقان 3-2، ضمن الجولة الثالثة من دوري «زين» للدرجة الأولى، لم يكن سهلا وجاء بعد إصرار كبير من اللاعبين على خطف النقاط الـ 3 وتأمين الصدارة برصيد 7 نقاط باستحقاق.



وأضاف الشريكة أن «العنيد» قدم مستوى ممتازا وأضاع بعض الفرص وتأخر بالنتيجة 1-2 قبل أن يعيد الفريق الأمور لنصابها الصحيح بالنسبة لنا، مشيدا بدور المدرب البرتغالي ميغيل ليال وتبديلاته المميزة التي أضافت قوة للفريق في الشوط الثاني.



وأشار الشريكة إلى أن التضامن يعاني من كثرة التوقفات، إذ عقب الجولة الثالثة سيتوقف عن المباريات لمدة 27 يوما، بخلاف توقفه في الفترة الماضية لمدة شهر بعد الجولة الثانية. وأردف بأن الجهاز الفني أمام مأزق كبير لتأهيل اللاعبين من جديد، متمنيا من اتحاد الكرة الحرص على استمرار المباريات دون توقفها حتى لا تتأثر الفرق.



وبين الشريكة أن المهاجم طلال العجمي غاب عن لقاء برقان بسبب البطاقة الحمراء، على أن يعود في المباراة المقبلة أمام اليرموك في 26 أكتوبر ضمن الجولة الخامسة من المسابقة، حيث سيخلد الفريق للراحة في الجولة الرابعة.



هذا، وأشاد مدير عام الكرة في نادي اليرموك عثمان الفيلكاوي بالفوز الذي حققه الفريق على الصليبخات بنتيجة 2-0 في الجولة الثالثة من دوري زين للدرجة الأولى، مؤكدا أن الفريق طبق خطة وتعليمات الجهاز الفني خصوصا في الشوط الثاني، ما ساهم في تحقيق أول فوز لأبناء مشرف والظفر بالنقاط الثلاث.



وأضاف: «فترة التوقف كانت إيجابية للمدرب الصربي غوران لمعالجة بعض النقاط والأخطاء التي صاحبت المباراتين في الفترة الماضية ما أدى إلى تحسين مستوى الفريق»، مشيرا إلى أنه يجب على اللاعبين نسيان هذا الانتصار والتركيز على المباراة المقبلة أمام الساحل التي ستقام الأربعاء المقبل وتقديم مستوى أفضل، لافتا إلى أن الانتصار سيعطي الفريق دفعة معنوية وقوية قبل فترة التوقف الثانية.



من جانبه، أكد رئيس جهاز الكرة بنادي الصليبخات حمود ماجد لـ «الأنباء» أن طرد اللاعب محمد الفضلي قلب موازين اللقاء، مضيفا: «قدم الصليبخات بداية مثالية في المباراة وتمكن من فرض أفضلية واضحة على خصمه حتى الدقيقة الـ 30 من عمر المباراة، وخلقنا العديد من الفرص، وكنا الأقرب للتسجيل، ولكن من خطأ بسيط انقلبت الأمور رأسا على عقب، ولكن بشكل عام قدمنا مباراة جيدة من حيث المستوى، والنتيجة النهائية لا تعكس مجريات المباراة».



وأشار ماجد إلى أن الصليبخات سيتجاوز سريعا هذه الخسارة، وسيعود أفضل في الجولات المقبلة من الدوري، موضحا: «كشفت مواجهة اليرموك عن نقص الخبرة لدى بعض اللاعبين، وعدم الوصول إلى أفضل حالة من الانسجام، خاصة في ظل قدوم العديد من اللاعبين الجدد للفريق، وفي المجمل لايزال المشوار طويلا في الدوري، ونحن نسير في الطريق الصحيح».