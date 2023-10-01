مبارك الخالدي



يضع الجهازان الفنيان لفريقي العربي والنجمة اللبناني لمساتهما الأخيرة اليوم استعدادا لمواجهة غد على ستاد نادي الكويت ضمن الجولة الثانية من المجموعة الثالثة لبطولة كأس الاتحاد الآسيوي، والتي تضم إلى جوارهما فريقي الزوراء العراقي والرفاع البحريني.



وكانت بعثة فريق النجمة قد وصلت إلى البلاد عصر الجمعة الماضي، وأجرى الفريق تدريبه الأول على ستاد ثامر بنادي السالمية، فيما واصل العربي تدريباته بمعنويات عالية استعدادا لخوض المواجهة المرتقبة بعد تحقيقه فوزا مستحقا على خيطان 4-0 ضمن الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، حيث خرج الجهاز الفني بقيادة الألماني توماس براذاريتش بمكاسب عدة من المباراة أولها خلو قائمة اللاعبين الرئيسية من الإصابات المؤثرة، وثانيها الاطمئنان على الحالة البدنية والفنية للاعبين ومقدرتهم على العودة نظرا لما يمتلكه من أدوات وحلول داخل الملعب.



ومن المقرر أن يجري العربي تدريبه الرئيسي والأخير اليوم ليضع براذاريتش يديه على التشكيلة التي سيدخل بها المباراة بهدف تحقيق الفوز الثاني تواليا في المسابقة، مستثمرا عاملي الأرض والجمهور.