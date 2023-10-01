عبدالعزيز جاسم



حقق القادسية فوزا مهما على حساب الفحيحيل 3-0 في المباراة التي جمعتهما أمس على ستاد ثامر بنادي السالمية ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري زين الممتاز.



وبهذا الفوز ارتقى الأصفر للنقطة السابعة في المركز الثالث، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق بنقطة واحدة في المركز قبل الأخير.



وفي الشوط الأول، حاول القادسية الوصول إلى مرمى الفحيحيل مبكرا لكن جميع محاولاته لم يكتب لها النجاح بسبب التسرع في إنهاء الهجمة وكذلك «الأنانية» عند بعض اللاعبين خصوصا في الثلث الأخير، فيما كان محمد الصولة أبرز اللاعبين في تحركاته بهذا الشوط.



وعلى الرغم من هجمات الأصفر إلا أن الفحيحيل حاول مباغتة المنافس ببعض الهجمات المرتدة، والتي كانت عن طريق عبدالرحمن الحنشي، منها تسديدة قوية تصدى لها الحارس خالد الرشيدي بقدمه.



وبعد مرور 10 دقائق تعرض الفحيحيل لصدمة موجعة بطرد لاعب الوسط هاشم عدنان بعد ضربه لمدافع الأصفر راشد الدوسري، ليقوم بعدها المدرب محمد إبراهيم بإدخال بدر المطوع وعيد الرشيدي ليضغط على مرمى المنافس حتى تمكن الصولة من التوغل بين مدافعي الفحيحيل ليمرر كرة على طبق من ذهب إلى إبراهيما تانديا الذي وضعها بمرمى عبدالرحمن المجدلي (70).



وتمكن النجم المطوع من تسجيل الهدف الثاني للقادسية بعد تمريرة مميزة من الصولة وضعت المطوع بمواجهة الحارس المجدلي ليضعها في المرمى (76)، وشهدت الدقيقة 83 تسجيل الهدف الثالث بعد كرة عرضية مخادعة من راشد الدوسري فشل الحارس المجدلي بإبعادها لتدخل مرماه.