عبدالعزيز جاسم



ذكر مدرب كاظمة البرتغالي فرانشيسكو شالو، أن فريقه واجه مشكلة في الشوط الأول أمام الجهراء في الجولة الثالثة من دوري زين الممتاز، لكن سرعان ما تحسن الوضع كليا في الشوط الثاني، ليخرج فائزا في نهاية المباراة 2-1.



وأشار شالو إلى أن كاظمة تمكن من خلق العديد من الفرص على مدار شوطي المباراة، وقال: «من المهم جدا تحقيق الفوز الأول للفريق في الدوري، وكذلك تقديم العديد من اللاعبين لجودة فنية عالية على المستوى الفردي، خصوصا أن الفريق يشهد تغيرا على مستوى الإدارة الفنية، حيث لم يمض على تولي المهمة سوى 6 أيام، وتلك فترة قصيرة، ونحتاج إلى مزيد من الوقت مع الفريق لترسيخ العديد من المفاهيم التي نرغب في غرسها لدى اللاعبين، وكذلك الأسلوب العام للفريق».



وأكد شالو أن «البرتقالي» قدم أداء متميزا في الشوط الثاني امتاز بالروح العالية والنقل السريع للكرة، الأمر الذي جعلنا نخرج بنقاط المباراة، وفي المجمل سوف نصل لمستويات أفضل، وعادة ما يخلق الانتصار حالة إيجابية لدى الجميع مما يسهل العمل.