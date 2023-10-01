أوقف ولفرهامبتون سلسلة انتصارات مان سيتي المتتالية بالفوز عليه 2-1، ليلحق به أول هزيمة الدوري الانجليزي في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ستاد «مولينيو» معقل «الذئاب» ضمن منافسات الجولـة الـ 7 لـ «البريمييرليغ»، ليتوقف رصيد حامل اللقب الموسم الماضي عند 18 نقطة، فيما حصد الفائز النقطة الـ 7 في المركز الـ 13.

وجاء الهدف الأول لولفرهامبتون بواسطة لاعبي «السيتي» روبن دياز (13 هدفا في مرماه)، فيما جاء الهدف الثاني بواسطة هوانغ هي تشان (66)، وسجل المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز الهدف الوحيد لـ «السيتيزن» من ركلة ثابتة (58).

وخسر ليفربول من مستضيفه توتنهام هوتسبير ١-٢ حيث اكمل المباراة بـ 9 لاعبين إثر طرد كورتيس جونز (26) ودييغو غوتا (69)، ليبقى «الريدز» على رصيده ١٦ نقطة، فيما رفع توتنهام رصيده الى ١٧ نقطة في المركز الثاني.

وواصل أرسنال مطاردة الصدارة بعد فوزه على مضيفه بورنموث 4-0، ليرفع «المدفعجية» رصيدهم إلى 17 نقطة في المركز الثاني، فيما بقي الخاسر على رصيده السابق بـ 3 نقاط في المركز الـ 18.

وتلقى مان يونايتد خسارة موجعة على ملعبه «أولد ترافورد» من نظيره كريستال بالاس 0-1، وسجل هدف المباراة الوحيد يواكيم أندرسن (25)، ليبقى فريق «الشياطين الحمر» على رصيده السابق بـ 9 نقاط في المركز العاشر، فيما تقدم الفائز إلى المركز التاسع برصيد 11 نقطة.

وواصل إيفرتون تراجعه المخيب بخسارته على ملعبه من ضيفه لوتون تاون 1-2، وسجل نيوكاسل فوزا مستحقا على ضيفه بيرنلي 2-0 رافعا رصيده إلى 12 نقطة، وبقي بيرنلي عند نقطة واحدة في المركز الـ 19، وتغلب وست هام يونايتد على ضيفه شيفيلد يونايتد 2-0.

وفي مواجهة أخرى، أحرز أولي واتكينز ثلاثة أهداف ليقود أستون فيلا لفوز كبير 6-1 على ضيفه برايتون آند هوف ألبيون، ليرفع فيلا رصيده إلى 15 نقطة من سبع مباريات، متأخرا بفارق الأهداف عن برايتون.

وسجل واتكينز هاتريك ليصبح أول لاعب يحرز ثلاثيتين بجميع المسابقات في الموسم ذاته مع أستون فيلا منذ آندي جراي في موسم 1976-1977، وسجل هدف برايتون الوحيد أنسو فاتي (50).

وتقام مساء اليوم مباراة واحدة ضمن منافسات الجولة الـ 7 للدوري الانجليزي الممتاز، حيث يستضيف نوتنغهام فورست نظيره برينتفورد.







