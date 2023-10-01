ألحق ريال مدريد أول هزيمة بنظيره جيرونا الذي لم يذق طعم الخسارة منذ انطلاق الدوري الإسباني، بعدما تغلب عليه 3-0 في ملعبه ستاد مونتيليفي في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس، ضمن منافسات الجولة الـ 8 للدوري الإسباني لكرة القدم، ليرفع «الملكي» رصيده إلى 21 نقطة في صدارة الترتيب، فيما بقي جيرونا عند رصيده السابق 19 نقطة في المركز الثالث، خلف برشلونة 20 نقطة، وسجل هدفي «الريال» خوسيلو (17)، وأوريلين تشواميني (21)، وجود بيلينجهام (71).



من جهة اخرى، استعاد برشلونة حامل اللقب نغمة الانتصارات وتصدر مؤقتا بفوزه الصعب على ضيفه اشبيلية 1-0 في افتتاح المرحلة الثامنة من بطولة إسبانيا. ويدين برشلونة بفوزه إلى النيران الصديقة عندما سجل قطب الدفاع السابق للغريم التقليدي ريال مدريد والعائد إلى صفوف النادي الإندلسي المخضرم سيرخيو راموس بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 76. ودافع تشافي هيرنانديز، مدرب برشلونة، عن سيرجيو راموس، وقال تشافي: «كانت مباراة صعبة للغاية. هاجمنا بشكل جيد، وعانينا للتسجيل، لكن الهدف جاء في النهاية». وأضاف: «أداؤنا كان ممتازا بشكل عام، وأعتقد أن النتيجة كانت أقل من المتوقع. فريق إشبيلية كان قويا، لكننا سيطرنا على المباراة وأنتجنا فرصا عديدة». ويلتقي اليوم، ألميريا مع غرناطة، وألافيس مع أوساسونا، وأتلتيكو مدريد مع قادش، وريال بيتيس مع فالنسيا.



دورتموند يواصل صحوته



واصل بوروسيا دوتموند صحوته بفوزه الثمين على مضيفه هوفنهايم 3-1 في افتتاح المرحلة السادسة من بطولة ألمانيا. وسجل نيكلاس فولكروغ (18) وماركو رويس (45+3) والنرويجي يوليان راييسون (90+5) أهداف بوروسيا دورتموند الذي لعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 71 اثر طرد مدافعه الدولي الجزائري رامي بنسبعيني، والكرواتي أندري كراماريتش (25 من ركلة جزاء) هدف هوفنهايم.



وفي مواجهات أخرى، تغلب باير ليفركوزن على مستضيفه ماينز 3-0، كما تفوق بوروسيا مونشنغلادباخ على بوخوم 3-1، فيما خسر كولن من ضيفه شتوتغارت 0-2، وتغلب فولفسبورغ على آينتراخت فرانكفورت 2-0، وفاز هايدنهايم على ضيفه يونيون برلين 1-0.



لنس يعبر ستراسبورغ



واصل لنس وصيف بطل الموسم الماضي صحوته وحقق فوزه الثاني تواليا عندما تغلب على مضيفه ستراسبورغ 1-0 وحرمه من اللحاق بالصدارة في افتتاح المرحلة السابعة من بطولة فرنسا. وسجل لنس هدفه مبكرا وتحديدا في الدقيقة 13 عبر إيلي واهي وحافظ عليه حتى نهاية المباراة. ورفع لنس رصيده الى 7 نقاط في المقابل توقف رصيد ستراسبورغ عند 10 نقاط.