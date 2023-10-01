ضمن منافسات النسخة الأولى من البطولة العربية للبادل، حسم المنتخب الكويتي صدارة الترتيب بعدما تفوق على نظيره البحريني 2-1، ليكتمل بذلك عقد المنتخبات المتأهلة إلى الدور نصف النهائي في البطولة التي ينظمها الاتحادان العربي والإماراتي للبادل، في مجمع ند الشبا الرياضي في دبي بمشاركة 11 دولة. كما فاز المنتخب الكويتي خلال الفترة الصباحية على نظيره السوري 3-0، بتفوق الثنائي حسين هاني وطلال العبدالله على بلال طحان ومحمود محمد 6-0 و6-0، وعبدالرحمن العوضي ومحمد عبدال على مؤيد سليم وهاني السعدي 6-2 و6-2، وعلي مسعود وعبدالعزيز معيوف على سامي السعدي ويزن القسام 6-1 و6-1.