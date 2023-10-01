يعقوب العوضي



قدم عضو مجلس إدارة اتحاد كرة اليد مبارك عماش الديحاني درعا تذكارية للأمين العام للاتحاد السعودي لكرة اليد فاخر غاشي، وذلك عقب نهاية المباراة الودية التي أقيمت بين منتخبنا الوطني للناشئين ونظيره السعودي ضمن استعداداتهما للمنافسات المقبلة والتي أقيمت عصر الجمعة على صالة «أرينا مول» في منطقة صباح الأحمد البحرية.



وفي هذا السياق، أثنى الديحاني على المستوى الفني العام للمنتخب السعودي، مؤكدا أن المنتخبين اكتسبا الخبرة الميدانية المطلوبة من المباريات الودية التي خاضاها.



وأضاف: «لدينا خطة مدروسة من الاتحاد لرفع مستوى اللعبة والمنتخبات الوطنية بجميع المراحل السنية ونسعى لتحقيقها خطوة بخطوة وعلينا التحلي بالصبر للوصول إلى النتائج المرجوة في المستقبل»، كما أثنى على تلبية الاتحاد السعودي للدعوة والحضور لخوض المباريات التجريبية والتي تعود بالفائدة على المنتخبين.