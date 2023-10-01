دك نابولي شباك مضيفه ليتشي 4-0 في المباراة التي جمعتهما مساء أمس ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.



وأنهى نابولي الشوط الأول متقدما بهدف سجله ليو أوستيغارد (16)، وفي الشوط الثاني، سجل فيكتور أوسيمين الهدف الثاني لنابولي (51)، وأضاف جيانلوكا غايتانو الهدف الثالث لنابولي (88)، قبل أن يختتم ماتيو بوليتانو أهداف نابولي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلة جزاء.



ليرفع نابولي، حامل اللقب، رصيده إلى 14 نقطة في المركز الثالث، بعد انتصاره الثاني تواليا، والرابع هذا الموسم، فيما توقف رصيد ليتشي عند 11 نقطة في المركز السابع. إلى ذلك، تتجه الأنظار إلى مواجهة من العيار الثقيل بين يوفنتوس الثالث وأتالانتا الرابع على ملعب الأخير. ولا تفصل بين الفريقين سوى نقطة في الترتيب، لذلك ستكتسب مباراتهما أهمية كبرى في معركة المراكز الأربعة الأولى. وكان أتالانتا احتل المركز الخامس الموسم المنصرم، بينما خصم من رصيد يوفنتوس 10 نقاط بسبب نشاط مالي غير مشروع، ليحرم من المشاركة في دوري الأبطال ثم استبعد عن المشاركة من دوري المؤتمر الأوروبي بقرار من «ويفا». كما يسعى روما اليوم إلى استعادة الثقة عندما يستضيف فروسينوني بعد أن سقط في الجولة الماضية أمام جنوى بنتيجة 1-4.