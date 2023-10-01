بات إقليم ناغورني قره باغ شبه خال من الأرمن، مع إعلان السلطات في يريفان أمس أن أكثر من 100 ألف منهم فروا في أعقاب العملية العسكرية الخاطفة التي انتهت بانتصار أذربيجان وإعلان حل الجمهورية الانفصالية المعلنة من جانب واحد.



وفي ظل صعوبات تعترض استقبالهم وبانتظار وصول بعثة تابعة للأمم المتحدة لتقييم الحاجات الإنسانية إلى المنطقة، تظاهر معارضو رئيس الحكومة الأرميني نيكول باشينيان، متهمين إياه بالوقوف متفرجا أمام هجوم باكو الخاطف.



وتظاهر نحو ألفي شخص في يريفان أمس تضامنا مع الزعيم الانفصالي السابق للإقليم روبن فاردانيان الذي قاد الحكومة من نوفمبر 2022 حتى فبراير هذا العام.



وقالت نظلي باغداساريان، المتحدثة باسم باشينيان، إن «100.417 شخصا دخلوا إلى أرمينيا» منذ استسلام الانفصاليين في 20 سبتمبر، أي أكثر من 80% من عدد السكان الأرمن في المنطقة وكانوا يقدرون قبل الهجوم الأذربيجاني بنحو 120 ألفا.



وكتب أرتاك بلغاريان، الوسيط السابق لحقوق المدنيين في قره باغ، على منصة «إكس»: «لم يبق سوى بضع مئات من الموظفين في القطاع العام والعاملين في مجال الإسعاف والمتطوعين وأشخاص من ذوي الحاجات الخاصة، وهم يستعدون بدورهم للمغادرة»، مؤكدا أن هذه المعلومات «غير رسمية».



وأعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية أمس مقتل جندي أذربيجاني برصاص قناص من مواقع القوات المسلحة الأرمينية على الحدود بين البلدين.



وقالت الوزارة إن «الجندي قتل بعد الظهر» على أراضي أذربيجان «انطلاقا من قرية زركند في أرمينيا»، لافتة إلى أن «وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية اتخذت إجراءات للرد».