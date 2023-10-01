أعلن مركز الكويت لمكافحة السرطان عن استضافة الكويت دورة تدريبية إقليمية حول «إنتاج وفحوصات الجودة للمواد المشعة البوزيترونية المرتبطة بالفلور المشع» وذلك بالتعاون مع وكالة الطاقة الذرية IAEA.



وقال رئيس مجلس أقسام الطب النووي ورئيس قسم الطب النووي في المركز د.عبدالرضا عباس لـ «كونا» إن الدورة التي تستمر خمسة أيام تهدف إلى التعريف بأحدث الطرق لإنتاج المواد المشعة البوزيترية والتي يتم إنتاج عدد منها في مراكز وزارة الصحة.



ولفت إلى أن الدورة تهدف أيضا الى مناقشة اختبارات الجودة التي تضمن سلامة المواد التي تعطى للمرضى بالإضافة إلى شرح أفضل الطرق المتعلقة بجودة التصنيع الدوائي والتطبيقات الاكلينيكية المتعلقة بها.



وأوضح أن الدورة التي سيحاضر فيها عدد من الخبراء العالميين والمحليين تهدف أيضا إلى تعريف المشاركين بالأمور المتعلقة بالوقاية من الإشعاع وحساب جرعات التعرض للمرضى.



ولفت إلى أن استضافة قسم الطب النووي بالمركز لهذه الدورة تأتي ضمن اختياره ليكون مركزا إقليميا للتدريب بموجب الاتفاق التعاوني للدول العربية الواقعة في آسيا للبحث والتنمية والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا النوويين (اتفاق عراسيا ـ ARASIA) وبالتنسيق مع ضابط الاتصال الوطني لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية د.نادر العوضي.