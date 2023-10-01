الحدث شهد أداءً ساحراً من قبل المطرب الكويتي عبدالعزيز لويس

نظراً للإقبال الكبير قررت Ooredoo تمديد العروض على الجهاز الجديد



طارق عرابي



في احتفال جماهيري ضخم، ووسط حضور كبير، أطلقت شركة Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في الاتصالات، أحدث أجهزة الهواتف الذكية ألا وهو جهاز iPhone 15 الذي طال انتظاره بشدة في الكويت والعالم.



وشهدت الفعالية التي عقدت مساء الخميس الماضي في مبني الشركة حضورا جماهيريا مبهرا من عشاق العلامة التجارية آبل، الذين تسابقوا في طوابير طويلة امتدت حتى ما بعد منتصف الليل لاقتناء أحدث هواتفها، iPhone15، إلى جانب الاستمتاع بليلة رائعة مليئة بالأنشطة المثيرة شارك فيها بنك الكويت الوطني إلى جانب عدد كبير من الشركات والمطاعم التي قدمت للجمهور ما لذ وطاب من المأكولات والمشروبات على هامش الاحتفالية.



ومع تاريخها الطويل في تقديم كل ما هو جديد في مجال التكنولوجيا، جاء حدث Ooredoo لإطلاق iPhone 15 كدليل واضح على التزام الشركة المستمر بالتجديد والابتكار، وعلى تطلعها المستمر لتطوير التكنولوجيا والوصول إلى أقصى حدودها، حيث يمثل هذا الحدث دليلا واضحا على التزام الشركة بتقديم الابتكارات الرائدة لعملائها، علما أن Ooredoo نجحت وللسنة الثالثة على التوالي في تنظيم هذا الحدث الذي بات ينتظره الجميع، والذي يشهد إقبالا متزايدا عاما بعد عام.



وبشهادة جميع الحضور، فـقد كانت فعالية إطلاق iPhone 15 استثنائية، حيث تعاونت Ooredoo مع مجموعة متنوعة من الشركاء، بما في ذلك شركة «طلبات» و«بنك الكويت الوطني» وشركة «أنكور» وغيرهم، ما ساهم في نجاح الحدث وتكامل الخدمات التي قدمت للجمهور في تلك الليلة، فيما أضفت الخدمات الحصرية في الطابق الذي خصص لشريحة النخبة، لمسة من الفخامة والتميز للحدث.



حدث غير استثنائي



ولم يكن حفل Ooredoo مجرد حفل عادي لإطلاق منتج تقليدي، بل انه كان حدثا غير استثنائي قدم تجربة فريدة جمعت بين عشاق التكنولوجيا، الطعام والموسيقى، وبفضل مزيجه المثالي الذي يضم أحدث التقنيات، الألعاب الإلكترونية المثيرة، المأكولات الشهية والعروض الموسيقية المباشرة، استقطب الحدث حشدا ضخما، مؤكدا مكانته كواحد من أهم الفعاليات في الكويت هذا العام.



حفل غنائي



شهد الحدث أيضا أداء ساحرا من قبل المطرب الكويتي عبدالعزيز لويس الذي ألهمت أغانيه الجميع للغناء معه، خاصة عندما قام بأداء أغنيته، التي تمت بالتعاون مع Ooredoo وتحمل عنوان «كل شبر وملي»، وفي نهاية الحفل عبر عبدالعزيز عن سعادته بالمشاركة في هذا الحدث الكبير ووعد الجمهور بمزيد من التعاون والفعاليات الممتعة معOoredoo في المستقبل.



ونظرا للإقبال الكبير من قبل العملاء، قررت شركة Ooredoo تمديد العروض التي تم تقديمها خلال حفل الإطلاق، لتمكينهم من الاستفادة من هذه الخصومات الخاصة، وشراء iPhone 15 الجديد.