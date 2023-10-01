رائد ترجمان: «أزيرا» الجديدة كلياً تقدّم تعريفاً جديداً للرفاهية العصرية



أعلنت شركة شمال الخليج التجارية، الوكيل الحصري لسيارات هيونداي في الكويت عن إطلاق طراز هيونداي أزيرا 2024 الجديدة كليا، والتي جاءت مصممة بخطوط جريئة ومجموعة من التقنيات والميزات الجديدة لتوفير أداء فائق ومستويات رائعة من الراحة للركاب.



وبهذه المناسبة علق رائد ترجمان، الرئيس التنفيذي لمجموعة شركات شمال الخليج التجارية بالقول: لقد كانت أزيرا الجديدة كليا 2024 وفية لأصولها القائمة على توفير مستويات فائقة من الجودة والرفاهية منذ طرح الجيل الأول منها عام 1986، وتعد «أزيرا» الجديدة كليا التعبير الأكثر روعة عن رؤية هيونداي لمستقبل التنقل، فعلامتنا التجارية تؤمن بأن القيادة تجربة مرتبطة بالحواس، وتعكس أزيرا الجديدة كليا هذا المفهوم بدقة، فهي تجمع بين الجمال الخارجي الساحر والرفاهية الكبيرة والميزات المبتكرة لتقدم سيارة متفوقة في مختلف تفاصيلها تعلن عن تعريف جديد للرفاهية العصرية.



وبوصفها سيارة سيدان كبيرة فاخرة ولدت «أزيرا» الجديدة كليا بتصميم في غاية التناسق والجمال يخطف الأبصار عبر اندماج رائع بين الفن والتكنولوجيا. ويستوحي التناسب الجميل للتصميم الخارجي والنحت السلس لجسم السيارة رؤية هيونداي موتور للتنقل في المستقبل.



ويأتي الجيل السابع من «أزيرا» بأبعاد أكبر من الجيل السابق حيث يبلغ طولها 5.035 ملم، أي 45 ملم أطول من الجيل السابق، مع قاعدة عجلات أطول بمقدار 10 مم وبروز خلفي أطول بمقدار 50 مم، إلى جانب مقصورة أكثر رحابة وجسم أكثر ديناميكية ورشاقة ومظهر أكثر تطورا. تقدم «أزيرا» الجديدة كليا ألواح هيكل جانبية ناعمة وخصائص أنيقة فريدة تظهر بأبهى صورة من خلال الباب بدون إطار ومقبض الباب المخفي في الهيكل. تتميز المقدمة بشبك أمامي كبير الحجم مطلي بالكروم يملأ المصد الأمامي بالكامل تقريبا، ويعكس مصباح القيادة المتصل عبر مقدمة السيارة الانطباع الجريء للسيارة. وتضم المقدمة كشافات ضباب «LED» مزدوجة. تعزز خلفية السيارة الشعور بالحجم والقوة عبر مصابيح التوقف الممتدة والجناح الخلفي المدمج بالصندوق ذو الباب الذكي.



القوة المحركة



وتأتي مجموعة نقل الحركة المحسنة وميزات الأمان المتقدمة لسيارة «أزيرا» الجديدة كليا بمحرك GDi سعة 3.5 لبترات بقدرة 300 حصان عند عزم دوران أقصى يبلغ 6.400 نيوتن متر متصل بناقل حركة اوتوماتيكي بتحكم عمودي 8 سرعات خلف عجلة القيادة يعمل بنظام Shift By Wire.



أمان وسلامة



وعلى مستوى الأمان، يقدم الطراز الجديد نظام هيونداي سمارت سينس الذي يتضمن الكثير من ميزات السلامة والأنظمة الذكية للمساعدة على القيادة، مثل نظام تجنب الاصطدام الأمامي (FCA)، ومساعد تجنب الاصطدام الخلفي (RCCA)، ونظام كشف النقطة العمياء (BSD)، ومساعد الخروج الآمن (SEA) والتي تساعد على تخفيف إجهاد السائق وتوفير تجربة قيادة أكثر راحة. يساعد مساعد الركن الذكي عن بعد السائق على مغادرة أماكن وقوف السيارات والخروج منها بسهولة.



مقصورة أنيقة وهادئة



وتم تصميم مقصورة «أزيرا» الجديدة كليا 2024 التي تتسع لخمسة ركاب بأسلوب بسيط يركز على بيئة العمل، والتقنيات المستجيبة، وراحة المستخدم لتوفير شعور مميز بالراحة والاسترخاء. فيما تظهر دقة الهندسة بوضوح في تصميم لوحة القيادة. وتضع «أزيرا» احتياجات العملاء أولا، وهو الأمر الأكثر وضوحا على مستوى الديكور والتصميم المريح النحيف وتقليل الأزرار المادية لتسهيل الاستخدام وخلق مساحة فريدة وهادئة بفضل الزجاج العازل للصوت، والسجاد القابل للفصل، والإطارات المانعة للضوضاء.



ويتميز الكونسول الوسطي بثلاث شاشات عرض متصلة قياس 12.3 بوصة للمعلومات والترفيه والملاحة والمكيف، مما يوفر مظهرا وملمسا عالي التقنية. وتم استلهام الزخارف والألوان الداخلية الجديدة تماما في «أزيرا» من الأشكال والأنماط الموجودة في الطبيعة والديكور الكوري التقليدي باستخدام المواد الصديقة للبيئة والطبيعية بالكامل.



وتجمع «أزيرا» الجديدة كليا بين الأناقة والمواصفات العملية.



وتقدم السيارة مقاعد من الجلد الفاخر مع ذاكرة للمقاعد الأمامية، ومقاعد صف ثان قابلة للميلان للخلف كهربائيا والتي تعد الأولى في فئتها، فتحة سقف بانوراما مزدوجة، إضاءة محيطية، شاحن لاسلكي للهواتف الذكية، خاصية عرض المعلومات على الزجاج الأمامي HUD وتتجلي روعة التصميم وقمة الفخامة في تصميم عجلة القيادة فائقة الأناقة المستوحاة من الجيل الأول.