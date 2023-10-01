«أكتب لكشف الحقيقية، لكنها حقيقة قاسية وفظيعة»



مراسلات الروائي الفرنسي الكبير غوستاف فلوبير تصدر بطبعة إنجليزية جديدة، حيث يكتب لأحد أصدقائه: انعزل مثل دب قطبي، واهمل كل شيء عدا عقلك. بينما يقول لآخر: ضع الناس في مقلاة كلماتك واتركهم يفرقعون مثل ثمار الكستناء.



«مثل أكل الزجاج»



إيلون ماسك، الملياردير الأميركي، يصف خبرته في افتتاح شركات أعمال جديدة بأنها مهمة مذاقها يشبه أكل الزجاج، من حيث خطورة كل خطوة من خطواتها.



«النجاح في العمل قد يأتي على حساب الأسرة»



سلفستر ستالوني، الممثل الأميركي، يقول إن نجاحاته العديدة في السينما لم تأت مجانا، بل جاءت على حساب سعادته مع أسرته في أوقات كثيرة.



«اعتزلت هوليوود عشر سنوات لأعالج نفسي»



جيسون باتيمان، الممثل الأميركي، يعترف بأن حياته المبكرة في هوليوود جعلته ينجرف نحو الإدمان خلال فترة الشباب، مما اضطره للاعتزال مدة عشر سنوات، كي يعالج نفسه ويقلع عن الإدمان ويعود أقوى مما كان.