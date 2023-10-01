أحيل وافد يعمل قائدا لشاحنة إلى النيابة بعد تسجيل قضية في مخفر الرابية بحقه إثر تسببه في تساقط أجزاء من جسر قيد الإنشاء نتيجة اصطدامه بالجسر ظهر أمس، وذلك بعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.



وفي التفاصيل فقد تسبب اصطدام عمود رافعة مثبت بشاحنة لنقل الطابوق بجسر حديدي قيد الإنشاء على الدائري الخامس السريع بين منطقتي الري والرابية خلال عبورها، في سقوط جزء على سيارة وإغلاق الطريق وحدوث اختناق مروري.



وقد ورد بلاغ ظهر أمس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد باصطدام الشاحنة بالجسر، وعلى الفور توجه رجال الإطفاء والإسعاف ودوريات المرور إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن شاحنة لنقل الطابوق، وخلال عبورها أسفل الجسر اصطدمت بعمود رافعة مثبت بها بإحدى العوارض الحديدية المثبتة أسفل جسر قيد الإنشاء، مما تسبب في سقوطه على سيارة وإغلاق الطريق دون حدوث إصابات.



رجال المرور استطاعوا خلال عدة ساعات تسهيل حركة المرور التي تعطلت، وتم تحويل السير إلى طريق محمد القاسم، فيما باشر رجال الإطفاء رفع الحديد الساقط على الطريق واستدعاء مقاول الشركة المنفذة لمشروع الجسر لمعرفة الأضرار التي سببها الاصطدام.