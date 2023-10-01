يتجول قط يرتدي سترة أمان باللونين الأسود والأصفر غير مبال أمام حراس الأمن المصطفين خارج أحد المباني في الفلبين، في انتظار التعليمات الخاصة بنوبته.



وانضم «كونان»، القط الضال البالغ من العمر ستة أشهر، إلى فريق الأمن في «ووردوايد كوربوريت سنتر» (Worldwide corporate center) في العاصمة الفلبينية مانيلا منذ عدة أشهر. وهو أحد القطط المحظوظة التي يتبناها رجال الأمن بشكل غير رسمي في المدينة، حيث تعيش آلاف القطط في الشوارع.



ومع أن القطط تفتقر إلى المهارات التي تمتلكها الكلاب في المجال الأمني، وتميل إلى النوم أثناء العمل، إلا أن حراس الأمن الذين يعملون 12 ساعة يوميا ويشعرون بالملل أثناء نوبة عملهم، يستمتعون بلطفها ورفقتها.



وكان قد تم إنقاذ «كونان» عندما كان عمره بضعة أسابيع على يد عاملة تنظيف وجدته يئن في موقف السيارات التابع للمبنى. وورث دور قط الأمن عن طريق المصادفة، بعد وفاة سلفه «مينغمينغ».