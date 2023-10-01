محمد الجلاهمة



سجل عسكري في قطاع المرور قضية إهانة ضد مواطن في مخفر أبوحليفة بعد محاولته الاعتداء عليه والتلفظ عليه بألفاظ نابية. وقال مصدر أمني إن دوريات المرور شاهدوا شابا يحاول التهجم على مركبة على الطريق الساحلي، وعند التوقف لاستطلاع الأمر تبين أن الشاب بحالة غير طبيعية، حيث تمت مشاهدة قنينة تفوح منها رائحة كريهة ويُشتبه بأنها مواد مسكرة، وعند إحالة الشاب الى المخفر تهجم على العسكري وحاول الاعتداء عليه، فتمت السيطرة عليه، رغم أن الشاب وهو مواطن توعد العسكريين قائلا «راح أتبلى عليكم»، فتم تسجيل قضية قيادة مركبة تحت تأثير مشروبات مسكرة، واعتداء على موظف عام وإهانة موظف، وجار التحقيق بالواقعة.