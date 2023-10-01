عبدالحميد الخطيب



في ليلة طربية من العيار الثقيل، افتتحت الفنانة أنغام مهرجان «ليلة عمر»، بحفل مميز أقيم مساء أمس الأول في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، أمام جمهور حاشد استمتع معها على مدار 3 ساعات قدمت خلالها ما يقارب 27 أغنية، وتنقلت بين قديمها وجديدها، وشدت باللهجة المصرية وأيضا الخليجية التي تبرع فيها.



أنغام ظهرت بإطلالة جميلة، وتميزت بحضورها القوي على المسرح، وصاحبتها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، وقدمت أغنياتها المليئة بالعاطفة والشغف، مثل: «بحبك وحشتيني، حالة خاصة جدا، لا تهجى، هو نفس الشوق، لوحة باهتة، أساميك الكتيرة»، كما حرصت على تلبية طلبات الجمهور الذي تفاعل معها بشكل كبير وشاركها الغناء اكثر من مرة، وغنت: «ابطي علي، متيم، نجوم الليل، عشان أراضيك» وغيرهم.



وفي هذا الصدد، أكد عبدالعزيز الزيدي، رئيس مجلس إدارة شركة «ليلة عمر» المنتجة للمهرجان، أن اختيار الفنانة أنغام لحفل الافتتاح لم يأت من فراغ، وإنما لشعبيتها وتاريخها وحضورها المؤثر في المشهد الفني العربي، مؤكدا أن المهرجان يزخر بالعديد من الحفلات المميزة التي تضم نخبة من نجوم الأغنية الخليجية والعربية.



من جانبها، ثمنت أنغام تعاونها مع «ليلة عمر»، وأعربت عن سعادتها بلقاء الجمهور الكويتي، وتصديها لإحياء حفلين على مدار يومين متتاليين، مؤكدة أنها حرصت على ان تكون اختياراتها متنوعة لإرضاء جميع الأذواق.



عبدالرحمن.. مسؤوليتكم



كانت اللقطة الأبرز خلال الحفل أن الفنانة أنغام كشفت عن وصول نجلها عبدالرحمن معها الى الكويت، وطلبت منه الصعود على المسرح بجوارها، وقالت: «اليوم اصطحبت معي قطعة من قلبي ومن قلبكم ابنكم عبدالرحمن».



وتابعت أنغام: «عبدالرحمن فهد الشلبي، كويتي الجنسية، كان لازم يجي يزور بلده، شوفتوا القمر الكويتي ده، مبروك عليكم وعلي، ويتربى في عزكم»، وطلبت من الجمهور المساعدة في تعليمه اللهجة الكويتية، قائلة: «علموه اللهجة لازم يتكلم كويتي، دي مسؤوليتكم بقى، هسبهولكم وانتوا اتصرفوا معاه».



أنغام تحسم «صوت مصر»



حسمت الفنانة أنغام الجدل الذي ينتشر بين الجمهور بشأن لقب «صوت مصر»، ومن الأحق به من بين مطربات بلدها، وقالت في تصريح على هامش الحفل: «كل الأصوات المصرية الجميلة المحترمة اللي بتقدر مصر هي صوت مصر».