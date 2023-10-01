القاهرة - محمد صلاح



قررت الفنانة منى زكي الغياب عن دراما رمضان المقبل بسبب انشغالها بالتحضير لأكثر من عمل سينمائي جديد، منها فيلم «لعب عيال»، بطولة كريم عبدالعزيز، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي رومانسي، ويعود الثنائي للتعاون مرة أخرى بعد فيلم «أبو علي» الذي عرض عام 2005، والفيلم تأليف أحمد حسني وإخراج طارق العريان. كما تعاقدت منى على بطولة فيلم «لسه حتة» الذي يجمعها مع زوجها الفنان أحمد حلمي، تأليف شريف نجيب، إخراج أحمد علاء، وتستأنف خلال الفترة الحالية تصوير فيلم «الجواهرجي» وذلك بعد توقفه لمدة عام ونصف العام، من تأليف عمر طاهر وإخراج إسلام خيري، وبطولة كل من: محمد هنيدي ولبلبة وأحمد السعدني وتارا عماد وباسم سمرة.