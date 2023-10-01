القاهرة - خديجة حمودة



أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الأمة لا تنهض إلا بالبناء والإصلاح، لا بالخراب أو الإساءة أو الإهانة أو الهدم أو التشكيك أو الظلم.



وقال الرئيس السيسي - في تعقيب له امس خلال مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»: «هذا ما تم إنجازه ولديكم فرصة للتغيير خلال الانتخابات الرئاسية القادمة».



وأضاف ان «قناة السويس الجديدة كان يتم تنفيذها في وقت لم يكن فيه فقط محاربة للإرهاب، وإنما كانت هناك أبواق كذب وافتراء وشائعات تقدح في كل إجراء يتم تنفيذه».



وتابع: «عند أخذ أي مسار أو إجراء كان أيضا يتم الإساءة للمسؤولين ولأسرهم.. ولكن لا بأس لأنه لا يوجد شيء يذهب هباء عند الله.. كل كلمة كذب وإساءة لها أجر.. فالمسؤول الذي تمت الإساءة له لن يذهب هذا هباء إذا كنا نؤمن بالله وأن هناك يوما سيكون فيه الحساب عند الله الذي لا يغفل ولا ينام».



وأضاف الرئيس السيسي: «كل حملات الإفك والمكر التي حدثت على مصر خلال السنوات العشر الماضية كانت امتدادا لبناء حالة من عدم الثقة للإنسان المصري لتبقى جزءا من الشخصية المصرية حتى تكون متشككة وغير واثقة في نفسها وفي بلدها». وأضاف الرئيس السيسي: «نعود مرة أخرى لقناة السويس.. الثقة المفقودة والأمل الضائع الذي كان يشكل جزءا من وجدان المصريين»، مضيفا: «إن أول شيء في مشروع قناة السويس الجديدة ونحن نقوم بتنفيذه كانت محاولة أن نقوم بمشروع يجمع عليه الناس»، مشيرا إلى أن هذا المشروع كان مخططا ومدروسا من هيئة قناة السويس وتريد تنفيذه خلال السنوات السابقة.



وتابع الرئيس السيسي: «إن تكلفة المشروع كانت تتراوح بين 60 مليار جنيه و68 مليارا وسيكون عليها عوائد تقوم بدفعها الحكومة وهذا كان عبئا على الدولة لأن التدفق المالي للمشروع ينتهي في سنة أو سنتين، وبعد ذلك أصبح علينا التزام كدولة أن نقدم أرباح الأموال للمواطنين ولكنني لم أكن أنظر إلى الالتزامات المالية التي ستترتب ولكن كان الهدف العائد المعنوي وعودة الثقة للمصريين التي ساهمت بأموالها في هذا المشروع».