تبنى مجلس النواب الأميركي أمس إجراء لتمويل طارئ يشكل مرحلة أساسية لتجنب شلل الإدارة الفيدرالية قبل بضع ساعات من استحقاق الإغلاق.



وأحيل النص ـ الذي أيده 335 نائبا وعارضه 91 ـ على مجلس الشيوخ، وجاء ذلك بعدما عرض رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي في وقت سابق محاولة أخيرة لتفادي الشلل، الأمر الذي أيده الديموقراطيون. وبعد التصويت، قال مكارثي: لم نحصل سابقا على أصوات كل الجمهوريين في المجلس ولكن يمكننا اليوم المضي قدما، مؤكدا أن الرئيس جو بايدن لم يخاطبنا بشأن احتمالات الإغلاق الحكومي وكنت أعمل على تحقيق إنجاز.



من جهة أخرى، هاجم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب منافسيه على نيل بطاقة ترشيح الحزب الجمهوري للانتخابات الرئاسية لعام 2024، خصوصا حاكم فلوريدا رون ديسانتيس، أمام جمهور مؤيد له في آناهايم خلال مؤتمر الحزب الجمهوري في كاليفورنيا. وقال ترامب «كنت أنا من أعاد اللون الأحمر الى فلوريدا (لون الجمهوريين) وليس هو»، في إشارة إلى دي سانتيس، مستذكرا الدعم الذي قدمه له عام 2018 في حملته لنيل منصب حاكم ولاية فلوريدا، وأكد الرئيس السابق «بدوني لكان ميتا». ووفقا لاستطلاع حديث أجرته شبكة إن بي سي نيوز، يتقدم ترامب بشكل ساحق في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري مع 59% من نوايا التصويت في مقابل 16% لديسانتيس، أقرب منافسيه.



في آناهايم، وصف ترامب أيضا المرشح كريس كريستي، الحاكم السابق لولاية نيوجيرسي بأنه «خاسر». وسخر الرئيس السابق مجددا من المظهر الجسدي لخلفه الرئيس جو بايدن الذي يأمل بأن يحل محله في البيت الأبيض، قائلا لجمهوره إن الرئيس الديموقراطي البالغ 80 عاما «لا يستطيع حتى النزول من على منصة».



من جهة اخرى، أقام ترامب دعوى قضائية ضد ضابط استخبارات بريطاني سابق، جمع ملف سيئ السمعة يشير إلى وجود علاقات مزعومة بين الرئاسة الروسية (الكرملين) وفوز الرئيس السابق بالانتخابات. وأفادت وثائق قضائية بأن ترامب حرك دعوى تتعلق بجمع بيانات ضد ضابط الاستخبارات البريطاني السابق كريستوفر ستيل وشركته الاستخباراتية «أوربيس»، وفقا لما نقلته وكالة بلومبيرغ للأنباء.