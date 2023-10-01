افتتح الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي «منتدى كييف الأول للصناعات الدفاعية»، في محاولة لاستقطاب مزيد من المجموعات العسكرية لبناء معداتها في بلاده تسهيلا لمواجهة الغزو الروسي.



وقال زيلينسكي خلال افتتاح المنتدى «مهمتنا الأولى هي الانتصار في هذه الحرب وإعادة السلام المستدام الى شعبنا، والأهم أن يكون موثوقا. سنحقق هذه المهمة بالتعاون معكم». وأعرب عن رغبة بلاده في أن تنتج محليا «المعدات اللازمة لدفاعنا... والأنظمة الدفاعية المتقدمة التي يستخدمها جنودنا لتمنح أوكرانيا أفضل النتائج في الميدان»، وذلك أمام المنتدى الذي يحضره مسؤولون من أكثر من 30 دولة و250 شركة للتصنيع العسكري.



من جهته، أشار وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا في افتتاح المنتدى إلى اهتمام بلدان افريقية ليس فقط بشراء أسلحة من أوكرانيا بل بتصنيعها أيضا.



ويأتي المنتدى في وقت تطالب أوكرانيا بمزيد من الأسلحة الغربية لدعم هجوم مضاد بدأته مطلع يونيو الماضي لاستعادة مناطق تسيطر عليها القوات الروسية في شرق البلاد وجنوبها ومازالت نتائجه دونما كانت تأمل كييف ودول غربية في تحقيقه.



في المقابل، أكد نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري مدفيديف أن موسكو ستسيطر على أراض إضافية في أوكرانيا، وذلك بعد مرور عام على ضم أربع مناطق أوكرانية اعتبر الرئيس فلاديمير بوتين أنه تحقيق لمشروع «روسيا الجديدة» الإمبراطوري.



وكتب مدفيديف على تليغرام امس «ستستمر العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا حتى فناء النظام النازي في كييف بشكل كامل وتحرير الأراضي الروسية أصلا من أيدي العدو».



وأكد ان «النصر سيكون حليفنا. وستنضم مناطق جديدة إلى روسيا».



من جانبه، تعهد بوتين بإحداث «تجديد وتنمية اجتماعية واقتصادية» في المناطق الأوكرانية التي ضمتها موسكو.



وقال الرئيس الروسي في كلمة مصورة بثها «الكرملين» امس انه «من خلال الدفاع عن مواطنينا في دونباس وروسيا الجديدة (مشروع الامبراطورية المتمثل بضم موسكو لجنوب أوكرانيا وشرقها)، فإننا ندافع عن روسيا نفسها ونقاتل من أجل وطننا وسيادتنا وقيمنا الروحية ووحدتنا».