كشفت القيادة المركزية الأميركية «سينتكوم» في بيان لها أمس هوية «العنصر الخطير» في تنظيم «داعش» الذي تم القبض عليه خلال عملية الانزال الجوي التي نفذتها الخميس بالتعاون مع قوات سوريا الديموقراطية «قسد» في ريف الرقة.



وأصدرت القيادة المركزية التي تقود التحالف الدولي ضد التنظيم في سورية، بيانا تحت عنوان «غارة بطائرات مروحية شمالي سورية، واعتقال مسؤول في داعش».



وقالت في بيانها «نفذت قوات القيادة المركزية الأميركية غارة ناجحة بطائرات مروحية في شمالي سورية بتاريخ 28 سبتمبر، وألقت القبض على ممدوح إبراهيم الحجي شيخ، أحد مسيري تنظيم داعش».



وأشارت في بيانها إلى أنه لم يصب أو يقتل أي مدني خلال هذه العملية، التزاما بمبدأ القيادة المركزية الأميركية لمحاربة وهزيمة خلايا داعش.



من جهتها، نشرت «قسد» في بيان لها أن وحدات تابعة لها نفذت، بالاشتراك مع قوات التحالف عملية إنزال جوي في الرقة، لملاحقة خلية تابعة للتنظيم. وتحدث البيان عن «نجاح» العملية الأمنية المشتركة التي استهدفت أحد أبرز المسيرين لعمل تنظيم داعش في المنطقة وهو ممدوح إبراهيم الحجي الملقب بأبويوسف.



وأشارت في البيان الى أن العمليات المشتركة والمستمرة مع التحالف الدولي ضد التنظيم تزيد وتساهم في بسط الأمن والاستقرار في مناطق شمال وشرقي سورية.



وكانت شبكة «فرات بوست» قالت إن قوات التحالف نفذت عملية إنزال ضخمة في «مزرعة يعرب» بريف الرقة الغربي، وذلك عبر مروحيات أميركية دخلت من الأراضي العراقية.



وأشارت إلى أن المنطقة شهدت اشتباكات عنيفة، تبعها انفجار ضخم ناجم عن قصف منازل كان يتحصن به المطلوبون. بدوره، أكد المرصد السوري لحقوق الانسان أن العملية أسفرت عن اعتقال قيادي في التنظيم.



تأتي هذه العملية بعد أيام قليلة من إعلان القيادة المركزية الأميركية، في 25 سبتمبر الماضي، القبض على القيادي في التنظيم أبوخليل الفدعاني، بعد تنفيذها غارة عبر مروحية (هيليكوبتر) شمالي سورية.



وأضافت أن الفدعاني مسؤول تسهيل عمليات التنظيم في سورية، مشيرة إلى أن للقيادي في التنظيم علاقات في جميع أنحاء شبكة تنظيم «الدولة» بالمنطقة.