ناصر العنزي



تألق الكولومبي زاباتا وقاد النصر لفوز ثمين ومستحق على الشباب بنتيجة 4-0 في المباراة التي جمعتهما في ختام الجولة الثالثة لدوري زين وبذلك حقق "العنابي" أول فوز له ورفع رصيده إلى 4 نقاط في حين بقي الخاسر على نقطتيه.



وأحسن النصر في لعبه بعد تعاون لاعبيه في تنفيذ متطلبات مدربه ظاهر العدواني ونجح في الوصول لمرمى خصمه 4 مرات بإمضاء نجمه زاباتا الذي سجل "هاتريك" في الدقائق ( 7و46 و49 ) والجزائري أيمن لفجع من ركلة جزاء (77)، كما ظهر من النصر بشكل مميز مشعل الشمري والمعتصم اللافي ومشعل فواز إلى جانب حارسه خالد العجاجي الذي تصدى لكرات خطرة وخصوصا في الشوط الأول.



أما الشباب فلم تكن بدايته توحي بالخسارة رغم تلقي شباك حارسه سعد العنزي هدفا مبكرا، إلا أنه هدد مرمى خصمه طوال الشوط الأول ولو تمهل مهاجموه ابراهيم جاي وكارلوس منديس في التعامل مع الفرص التي سنحت لهما لخرج الشباب بهدف على الأقل، فيما عجز خط دفاع الشباب في ايقاف خطورة الكولومبي زاباتا المتألق.



وقد أدار المباراة الحكم محمد العطار وأحسن في إدارتها.