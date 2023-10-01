منصورالسلطان

تمكن رجال قوة الإطفاء العام، من السيطرة على حريق اندلع في منزل بمنطقة صباح السالم تسبب في وفاة رجل وامرأة واصابة آخرين بحالات اختناق تم نقلهم الى المستشفى .

وكانت إدارة العلاقات العامة والإعلام بقوة الإطفاء العام ذكرت في بيان لها أنه ورد بلاغ إلى إدارة العمليات المركزية مساء اليوم السبت يُفيد باندلاع حريق في منزل بمنطقة صباح السالم. وقد وجهت فرق إطفاء من مراكز القرين ومشرف، إلى موقع البلاغ، وعند وصول الفرق تبين أن الحريق في شقة بالدور الأول من المنزل، وعلى الفور باشرت الفرق بمكافحة الحريق والسيطرة عليه. وأسفر الحادث عن إصابة أربعة أشخاص بحالات اختناق، وتم إسعافهم للمستشفى عن طريق فنيي الطوارئ الطبية.