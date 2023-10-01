راكان الفضالة مديرا لدائرة العلاقات العامة والإعلام في الشركة



أحمد مغربي

اصدرت شركة البترول الوطنية الكويتية تعميما اليوم الاحد يقضي بترقية وتعيين 4 مدراء جدد في الشركة.

وجاء في التعميم الصادر من قبل الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية وضحة الخطيب ان الترقيات الجديدة سيتم العمل بها اعتبارا من غد الاثنين.

واشتمل التعميم على تعيين راكان حامد الفضالة، مدير دائرة العلاقات العامة والإعلام، وتعيين حمود سيف الرشود، مدير إدارة الصيانة

في مصفاة ميناء عبدالله.

كما جاء في التعميم تعيين أسامة عباس الخضاري مديرا لادارة ضمان الجودة في مصفاة ميناء عبدالله، وتعين شهلا عبداللطيف الخالد، مديرة للدائرة التجارية