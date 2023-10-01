أعلنت الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب فتح باب التقديم لخطة البعثات الطلابية 2024/2023 لحملة الدبلوم من خريجي كليات ومعاهد الهيئة المتفوقين للعام الدراسي والتدريبي 2023/2022، وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 2023/10/1 وحتى يوم الأحد الموافق 2023/10/22



وبهذا السياق أفاد مدير إدارة البعثات والعلاقات الثقافية جاسم القعود أن فتح باب التقديم لخطة البعثات الطلابية سيكون عبر الموقع الرسمي للهيئة www.paaet.edu.kw موضحاً أن خطة البعثات ستكون لخريجي كلية الدراسات التكنولوجية (جميع التخصصات) وكلية الدراسات التجارية (تخصص القانون وتخصص الحاسب الآلي) وخريجي كلية العلوم الصحية (جميع التخصصات) إلى جانب كلية التمريض (تخصص التمريض) وخريجي المعهد العالي للطاقة (جميع التخصصات) والمعهد العالي للاتصالات والملاحة (جميع التخصصات)، إضافة إلى خريجي المعهد الإنشائي (تخصص مساح أراضي وتخصص مراقب مباني وتخصص رسام هندسي) ، منوهاً بضرورة الاطلاع على الشروط العامة والملاحظات الهامة للتقديم وذلك لضمان عدم رفض الطلب.