وجه النائب داود معرفي سؤالاً إلى وزير العدل ووزير الدولة لشئون الاسكان فالح الرقبة، قال في مقدمته، تماشياً مع الدور الفعال الذي تقوم به الحكومة ومجلس الأمة من تشريعات خاصة بتكويت الوظائف، وحرصا على تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين لإيجاد فرص عمل للخريجين وايضا لإيضاح آلية العمل داخل الوزارات لكي تحظى بالشفافية والتوازن الوظيفي.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

1- عدد المعينين على بند التعيين والعقود والمكافآت في وزارتي العدل والاسكان (كويتيين، أبناء كويتيات، غير محددي الجنسية، وافدين) كلاً على حدة ؟ وما هو الاحتياج الفعلي من الموظفين في الوزارتين؟

2- ما الاحتياج الفعلي من أعداد الموظفين الكويتيين في الجهتين المذكورين أعلاه؟

3- كم عدد الخريجين الذي تم تعيينهم خلال عام 2020 حتى 2023؟ وما هي تخصصاتهم؟

4- هل هناك خطة احتياج سنوية للخريجين الجدد لتعيينهم؟

5- هل هناك وظائف إشرافية أعلن عنها أو لم يعلن عنها في الجهتين المذكورتين أعلاه؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، ما تلك الوظائف؟

6- عدد المستشارين الكويتيين وغير الكويتيين في مكتب الوزير ومكاتب الوكلاء المساعدين وغيرهم مع ذكر جنسياتهم.