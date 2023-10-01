عاطف رمضان

أعلن المؤسسة العامة للرعاية السكنية، أنها ستقوم بتوزيع بطاقات الاحتياط لقرعة قسائم الحكومية بجنوب مدينة سعدالعبدالله الدفعة الثانية عشر من الضاحية N3 وذلك غدا الاثنين الموافق 2023/10/02 ابتداء من الساعة 9 صباحاً بمسرح المؤسسة وحتى نفاذ بطاقات الاحتياط.

وأضافت "السكنية" أن أولوية التوزيع ستكون للمخصص لهم حتى تاريخ 2006/04/30 وما قبل.

ولفتت إلى ضرورة إحضار البطاقة المدنية الأصلية لصاحب العلاقة إضافة إلى قرار التخصيص، مشيرة الى انه في حال تعذر استلام صاحب العلاقة لبطاقة دخول القرعة الأساسية والاحتياط أو حضور القرعة بنفسه، بإمكانه عمل تفويض عن طريق إدارة خدمة المواطن بمقر المؤسسة أو الفروع الخارجية التابعة لها، أو توكيل خاص بوزارة العدل، مبين به نوع المعاملة ومحدد به المنطقة، علماً بأنه يوجد توكيل خاص بجميع معاملات المؤسسة مدرج على نظام وزارة العدل.