وجه النائب أسامة الشاهين سؤالاً إلى وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، قال في مقدمته أتي أهمية خدمات التسويق وتوصيل الطلبات كونها تلبي حاجات الأسر والأفراد من المطاعم والبقالات والصيدليات وغيرها.

ويشتكي المشتركين في هذه المنصات سواء كانت مطاعم أو مقاهي أو أصحاب المشاريع الصغيرة وغيرهم من قيمة العمولات التي تتقاضاها منهم هذه المنصات، سواء كانت بقيمة الاشتراك والرسوم السنوية، كما أنها تتحصل منهم على عمولة عن كل فاتورة تتجاوز 30% من قيمتها كونها تعتمد على طريقة دفع الزبائن إن كان نقدي أو عبر البطاقات الائتمانية، مما أدي إلى زيادة الأسعار على المستهلك.

كما أن رسوم التوصيل التي تحددها هذه المنصات عالية، وغير ملتزمة بقرارات وزارة التجارة بشأن تحديد رسوم التوصيل بحجة أنها ليست مطاعم، وهذه الزيادة لا تخضع لأي رقابة فعلية من الوزارة.

وحيث أن عدم تنظيم خدمات منصات المطاعم والطلبات الاستهلاكية، قد أضر بحقوق المستهلكين، كما أضر بأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وطالب تزويده وإفادته بالآتي:

- ماهي قرارات وزارة التجارة المنظمة لمنصات التسويق والطلبات الاستهلاكية- مثل " طلبات- كريدج – وديلفرو- وتوصيل – كريفز" وغيرها؟ يرجي تزويدنا بصورة عنها.

- لماذا لا يتم ضم المنصات لقرار تسعير خدمات توصيل المطاعم؟ أو يصدر قرار خاص بها؟ بدلاً من استمرارها دون تنظيم.