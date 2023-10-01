تفقد نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ فيصل النواف لواء التعزيز في معسكر الصمود بهدف الوقوف على آلية سير العمل، حيث كان في استقباله قائد لواء التعزيز العميد الركن عادل غازي نزال، ومساعد قائد لواء التعزيز العميد سعد مبارك فلاح.

ونقل نائب رئيس الحرس الوطني إلى المنتسبين تحيات سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني، واعتزاز القيادة بالدور الحيوي الذي يؤدونه في منظومة الحرس الوطني، واستعدادهم الدائم لبذل الغالي والنفيس للحفاظ على أمن الوطن في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد.

واستمع نائب رئيس الحرس الوطني إلى إيجاز عن لواء التعزيز والمهام التي يقوم بها وما يملكه من كوادر بشرية وآليات وأسلحة وذخيرة تسهم في تنفيذ المهام الأمنية والعسكرية على أكمل وجه.

واطلع النائب على الأسلحة والآليات المستخدمة في لواء التعزيز وآليات الإسناد التي يتم تدريب العناصر البشرية عليها لإتقان مهامهم، مؤكدا على أهمية مواصلة التدريب للوصول لأعلى درجات الكفاءة والجاهزية، معربا عن ارتياحه لما شاهده ولمسه من جهود تهدف إلى الارتقاء بكفاءة وأداء منتسبي لواء التعزيز.