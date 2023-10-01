قام وفد برئاسة اللواء الركن فهد محمد الطريجي رئيس هيئة التعليم بزيارة الى جمهورية الصين الشعبية الصديقة تلبية لدعوة من قيادة جهاز التعليم العسكري بجيش التحرير الشعبي الصيني.

حيث تأتي هذه الزيارة بهدف مناقشة أهم المواضيع ذات الاهتمام المشترك مع المعنيين بشؤون التعليم العسكري والتي تسهم بتبادل الخبرات في المجال التعليمي والأكاديمي بين البلدين الصديقين.

كما شمل البرنامج عدة زيارات لكلية الدراسات الدفاعية التابعة لجامعة الدفاع الوطني وكليات القيادة والأركان بجميع صنوفها البرية والجوية والبحرية في العاصمة بكين ومدينة ناجين.