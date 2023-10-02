ذكرت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» في تقريرها الشهري أن سبتمبر الماضي شهد استمرارا في وقوع ضحايا مدنيين بسبب الألغام في سورية، حيث وثق مقتل ثلاثة مدنيين، لتصبح حصيلة الضحايا بسبب الألغام منذ بداية العام 2023 نحو 99 مدنيا بينهم 24 طفلا وثماني سيدات.



وجاء في التقرير الصادر أمس، أن 55 مدنيا قتلوا في سورية خلال أيلول الماضي، منهم 12 طفلا وعشر سيدات، ما يعكس انخفاضا في حصيلة الضحايا مقارنة بأغسطس الماضي حين كانت حصيلة القتلى الإجمالية 97 شخصا.



وقتل 55 مدنيا في يونيو الماضي، و118 شخصا في يوليو الماضي، وسجل مايو أقل عدد من الضحايا لتصل إلى 42 مدنيا.



وطالبت «الشبكة» مجلس الأمن باتخاذ إجراءات إضافية بعد صدور القرار رقم «2254»، وشددت على ضرورة إحالة الملف السوري إلى المحكمة الجنائية الدولية، ومحاسبة جميع الضالعين في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب.



وطالب التقرير كل وكالات الأمم المتحدة المختصة ببذل مزيد من الجهود على صعيد المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية في المناطق التي توقفت فيها المعارك، وفي مخيمات المشردين داخليا، ومتابعة الدول التي تعهدت بالتبرعات اللازمة.



كما أوصى التقرير جميع أطراف النزاع بتقديم خرائط تفصيلية بالمواقع التي قامت بزراعة الألغام فيها، وبشكل خاص المواقع المدنية أو القريبة من التجمعات السكنية.