القاهرة ـ ناهد إمام



قال م. عاصم الجزار، وزير الإسكان، خلال مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، إن هناك عددا كبيرا من الوحدات الشاغرة في مصر يصل إلى مليوني وحدة ونعمل على تحقيق استفادة منها.



وشهد مؤتمر حكاية وطن جلسات ركزت على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وشارك فيها د.محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وم. طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، وتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.



وشهد المؤتمر أمس الاول في يومه الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث حضر د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ود. محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ود. رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.



بينما يشهد اليوم الثالث والأخير اليوم، جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومي، ويحضرها سامح شكري وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومي والعلاقات الدولية.



فيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، وسيتم ختام الفعاليات بجلسة تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية في مصر.