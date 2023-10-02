تستعد إدارة تقويم فعاليات جدة 2023 الثلاثاء المقبل لافتتاح منطقة فعاليات ترفيهية جديدة، حديقة الحيوانات المغلقة، التي سيتم افتتاحها خلال الفترة من 3 أكتوبر الجاري إلى 16 نوفمبر المقبل.



ويواصل التقويم من خلال حديقة الحيوانات المغلقة التي تعد من أهم مناطق تقويم فعاليات جدة في الفترة المقبلة، استضافة أبرز المناطق والعروض الترفيهية، محققا نجاحات كبيرة في جذب الزوار، للاستمتاع بباقة من الخدمات المتكاملة، وقضاء أوقات من المتعة والترفيه، ضمن مجموعة من الخيارات المتعددة من فعاليات وأنشطة ومناطق تناسب الأذواق والأعمار كافة. وتستمر فعاليات المنطقة على مدى 45 يوما، حيث سيتم فتح أبوابها يوميا من الساعة 4 إلى 11 مساء، وتقدم للأهالي والزوار والسياح في مدينة جدة من محبي الحيوانات والحياة البرية تجارب ممتعة، والاستمتاع بأجواء الغابة من خلال التفاعل مع عدد كبير من الحيوانات المتنوعة والنادرة، والحيوانات الأليفة، وكذلك الطيور المختلفة والزواحف. وتناسب الحديقة جميع الفئات والأعمار من الأفراد والعوائل، وكذلك الزيارات المدرسية، للاستمتاع بتجربة مميزة، ومشاهدة مجموعة واسعة ومتنوعة من الحيوانات البرية تحت سقف واحد في حديقة مغلقة ومكيفة.



ويمكن للجمهور من داخل المملكة وخارجها حجز التذاكر للاستمتاع بتجربة حديقة الحيوانات المغلقة وفعاليات المنطقة المتنوعة عبر الرابط: https://tickets.saudievents.sa/ar/d/4059/jeddah-indoor-zoo.