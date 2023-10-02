

في سيناريو مثير وغريب، حسم الزمالك تأهله إلى منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية بعدما تمكن من تحقيق «ريمونتادا» رائعة أمام منافسه العنيد آرتا سولار الذي تقدم بهدف في الدقيقة 16 من لقاء العودة، ليصبح الفريق الجيبوتي متقدما بثلاثة أهداف في مجموع المباراتين، ولكن انتفاضة «الفارس الأبيض» جاءت في الشوط الثاني بعد نزول البديل المتألق يوسف أوباما ليحرز هدف التعادل في الدقيقة 49 ويصنع ثلاث أهداف لزملائه محمود عبدالرازق شيكابالا في الدقيقة 53 ثم أحمد سيد زيزو (73)، وأخيرا التونسي حمزة المثلوثي (90).



جدير بالذكر أن الزمالك ضمن التواجد في التصنيف الأول بقرعة الكونفيدرالية التي تجرى الجمعة المقبل في جنوب أفريقيا، إذ يعد أكثر الأندية المشاركة في هذه البطولة حصادا للنقاط في ترتيب الأندية الأفريقية برصيد 39 نقطة.



وفي سياق آخر، رضخ الاتحاد الأفريقي «كاف» والشركة الراعية لبطولة الدوري الأفريقي «السوبرليغ» لمطالب الأندية الثمانية المشاركة بزيادة مكافآت المشاركة، وذكر أن البطل سيحصل على 4 ملايين دولار والوصيف على 3 ملايين، أما الفرق المتأهلة لنصف النهائي فستحصد مليونا و700 ألف دولار لكل منها، بجانب مليون دولار لكل فريق مشارك في البطولة. وتفتتح منافسات «السوبرليغ» يوم 20 من الشهر المقبل بمواجهة تجمع الأهلي المصري وسيمبا التنزاني في دار السلام.