عقدت جامعة الكويت اجتماعا مع لجنة المتابعة والإشراف على تنفيذ بروتوكولات الرئاسة العامة للحرس الوطني، وذلك بحضور القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للشؤون العلمية د.فهد الفضلي، ومساعد نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة لخدمة المجتمع والمكتبات د.محمد الظفيري، والقائم بأعمال عميد كلية الدراسات العليا د.أحمد المخيال، والقائم بأعمال عميد القبول والتسجيل د.فاضل عزيز، ومساعد نائب مدير الجامعة للتخطيط للتعاون البحثي الخارجي والاستشارات د.حنين الغبرا، ومديرة مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر فاطمة بهمن، ومن جانب الرئاسة العامة للحرس الوطني حضر كل من رئيس فرع الحاسوب واللغات العقيد ركن رديني شامان، ورئيس فرع التنسيق العقيد ركن عمر عيسى، وركن أول شؤون مجتمعية العقيد ركن أحمد حمزة، وركن أول دراسات وبحوث المقدم د.عبدالرحمن منهل، وركن أول تأهيل داخلي المقدم ركن عبدالعزيز مطلق، وركن ثاني متابعة وتنسيق الرائد فيصل عبدالله.



وتم عقد اجتماع اللجنة بهدف تطوير العلاقات الثنائية في المجالات العلمية والثقافية والفنية والتقنية لتحقيق المصالح المشتركة، انطلاقا من أهمية التعاون العلمي والثقافي والتقني بين جامعة الكويت والرئاسة العامة للحرس الوطني، وإيمانا بتقوية روابط التعاون وتوثيقها للارتقاء بالمعرفة العلمية والثقافية والتقنية وتطويرها بكافة تطبيقاتها للوصول للأهداف المنشودة.



ومن ضمن بنود الاتفاق التي تمت مناقشتها انتداب منتسبي الحرس الوطني للتدريس في جامعة الكويت وتقديم المحاضرات والدورات التدريبية وورش العمل، إضافة إلى التعاون الإعلامي المتمثل في تنظيم المؤتمرات والمعارض والأنشطة والفعاليات العامة والخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الهمم، كما تمت مناقشة التعاون في مجال الأبحاث والخطة الزمنية لتفعيل بنود بروتوكول التعاون.