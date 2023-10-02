ندى أبونصر



شاركت مجموعة من العضوات المتميزات من جمعية المرأة الدولية برئاسة أنطونيا ديميتروفا رئيسة الجمعية وحرم سفير بلغاريا في «يوم العافية» في نادي C بالبدع وتعرفن على مرافق النادي الحديثة.



استقبل العضوات، الرئيس التنفيذي لفنادق ومنتجعات أرغانا، فادي حجازين الذي قدم مقدمة شاملة عن أهمية اتباع نهج شامل للرفاهية والتزام الأندية بإنشاء ملاذ للأعضاء.



وبعد ذلك، استمتع الأعضاء بجولة في المرافق الواسعة وشاركوا في جلسات اليوغا وتمارين التمدد مع مدربين محترفين.



كما تم تقييمهم وتقديم المشورة لهم بشكل فردي فيما يتعلق ببرنامج العافية الذي يناسب احتياجاتهم الخاصة.



وقد شعرت السيدات بسعادة غامرة بمرافق المنتجع الصحي وأطباق الطهي الصحية الرائعة المعدة خصيصا.



كما وشمل اليوم أنشطة اللياقة البدنية وعلاجات السبا وتخصصات الطهي الصحية من أجل اتباع نهج شامل للرفاهية.



ونيابة عن IWG، قدمت أنتونيا ديميتروفا درعا تكريمية للتعبير عن امتنانها لـ «يوم العافية» والزيارة المجددة للنشاط والتي تم إعدادها بشكل استثنائي.