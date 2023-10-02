نظمت سفارة مملكة تايلند في الكويت سلسلة من البرامج الثقافية والدورات التدريبية لرياضة «المواي تاي» من قبل ثلاثة مدربين لـ «المواي تاي» في الفترة من 29 سبتمبر إلى 1 أكتوبر 2023، وهي من الفنون القتالية التقليدية في تايلند.



وقالت السفارة، في بيان لها، إن رياضة «المواي تاي» أصبحت واحدة من الرياضات القتالية الشعبية في الكويت، حيث إن هناك أعدادا متزايدة من الرجال والنساء والشباب الكويتيين الذين يتدربون عليها في الكويت وفي تايلند، ويستمتعون بممارسة «المواي تاي» ليس فقط لممارسة الرياضات القتالية فحسب ولكن أيضا لممارسة التمارين من أجل صحة جيدة.



وأعربت السفارة عن التزامها بالتعاون مع السلطات الكويتية والمؤسسات ذات الصلة لتعزيز رياضة «المواي تاي» وتطوير مهاراتها لجميع الأصدقاء الكويتيين بهدف تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتعزيز التبادل الثقافي والخبرات بين الشعبين.