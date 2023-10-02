قال مركز العجيري العلمي إن سماء الكويت ستشهد يومي 8 و9 الجاري مجموعة من زخات شهب التنينيات يمكن رؤيتها بعد غروب الشمس وقبل منتصف الليل.



وأضاف المركز، في بيان لـ «كونا»، انه تظهر أيضا يومي 21 و22 الجاري في سماء الكويت زخات شهب «الصياديات»، وتتميز بأنها ذات سرعة عالية.



وأوضح أن قمر شهر أكتوبر سيولد في اليوم الـ 14 بينما يظهر كوكب الزهرة في أبعد مسافة له عن الشمس في 23 الجاري.



وذكر أن قمر أكتوبر المكتمل سيظهر في 28 الجاري ويطلق عليه اسم «قمر الصيادين».



وأفاد بأن العالم سيشهد في 4 و14 الجاري كسوفا للشمس من النوع الحلقي لكن لن تتم مشاهدته في الكويت، إضافة إلى حالة كسوف للقمر في 29 الجاري ولن يشاهد في الكويت.