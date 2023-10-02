حصد منتخبنا الوطني للبادل فضية البطولة العربية الأولى التي اختتمت مساء اليوم في دبي، وذلك بعد خسارته أمام نظيره المصري في نهائي البطولة بنتيجة شوطين للاشيء انتهيا بالنتيجة نفسها (2-6) بعد أداء مميز وراق من قبل المنتخبين اللذين استحقا التواجد في المباراة النهائية.



ونجح «الأزرق» في تقديم مستوى لافت على مدار مباريات البطولة، وفجر العديد من الانتصارات التي فاقت كل التوقعات، لاسيما بالفوز على أصحاب الأرض منتخب الإمارات، وسط تألق لافت لنجوم المنتخب علي حيات وعبدالرحمن العوضي ومحمد عبدال وعبدالعزيز معيوف وحسين شمس ومحمد التركي وفؤاد بهبهاني وطلال العبدالله.



من جانبه، أشاد رئيس نادي الكويت للبادل عمر الزنكي بما قدمه اللاعبون خلال البطولة، مؤكدا أن «الموج الأزرق» أثبت علو كعبه في اللعبة، وبات أحد المنتخبات التي يشار اليها بالبنان بين الدول العربية.



وشدد على أن الفوز بالفضية على حساب منتخبات متمرسة، يعزز من قدرة «الأزرق» على الوصول لأبعد نقطة ممكنة في منافسات البادل المقبلة.