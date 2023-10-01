أعربت وزارة الخارجية، عن استنكار الكويت الشديد لقيام أحد المتطرفين في مدينة مالمو بالسويد بحرق نسخة من المصحف الشريف، بعلم السلطات المحلية، في تصرف مشين لا مبرر له يخالف كل القيم والمبادئ الإنسانية ويهدف إلى تأجيج وإثارة الرأي العام واستفزاز مشاعر المسلمين قاطبة.



وقالت الوزارة في بيان لها، إن الكويت إذ تدعو مجددا مملكة السويد إلى اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بإيقاف تلك السلوكيات التي تهدد قيم التعايش السلمي وتؤجج العنف وتذكي خطاب الكراهية بين الشعوب، لتؤكد على دعمها للجهود الدولية في المحافظة على الأمن والسلام بين الشعوب وتكريس قيم التسامح.