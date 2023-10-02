عاطف رمضان



قالت المؤسسة العامة للرعاية السكنية انها ستقوم بتوزيع بطاقات الاحتياط لقرعة قسائم الحكومية بجنوب مدينة سعد العبدالله الدفعة الثانية عشرة من الضاحية N3 وذلك اليوم الاثنين ابتداء من الساعة 9 صباحا بمسرح المؤسسة وحتى نفاد بطاقات الاحتياط.



وأضافت «السكنية» ان أولوية التوزيع ستكون للمخصص لهم حتى تاريخ 30/4/2006 وما قبل، لافتا الى ضرورة إحضار البطاقة المدنية الأصلية لصاحب العلاقة، إضافة إلى قرار التخصيص، مشيرة الى انه في حال تعذر تسلم صاحب العلاقة لبطاقة دخول القرعة الأساسية والاحتياط أو حضور القرعة بنفسه، بإمكانه عمل تفويض عن طريق إدارة خدمة المواطن بمقر المؤسسة أو الفروع الخارجية التابعة لها، أو توكيل خاص بوزارة العدل مبين به نوع المعاملة ومحدد به المنطقة، علما أنه يوجد توكيل خاص بجميع معاملات المؤسسة مدرج على نظام وزارة العدل.