حنان عبدالمعبود



نظمت الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة)، بالتعاون مع مركز التدريب التخصصي في قطاع الموارد البشرية وتقنية المعلومات بوزارة الداخلية، ندوة توعوية حول تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد لقياديي وزارة الداخلية، وتأتي هذه الندوة في إطار الجهود المبذولة التي تقوم بها «نزاهة» في مجال التوعية والتثقيف بمخاطر الفساد وسبل الوقاية منه بالتعاون مع مركز التدريب التخصصي بوزارة الداخلية.



وقدم الندوة الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية الأمين العام المساعد لقطاع كشف الفساد والتحقيق بالتكليف في الهيئة العامة لمكافحة الفساد (نزاهة) صالح التنيب، حيث تضمنت الندوة التعريف بالقانون رقم 2 لسنة 2016 بشأن إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد والأحكام الخاصة بالكشف عن الذمة المالية ولائحته التنفيذية واختصاصاتها.



كما تضمنت الندوة شرحا للجرائم التي يجرمها قانون إنشاء الهيئة العامة لمكافحة الفساد واستقبال البلاغات من الأفراد والجهات والتحري والتحقيق في جرائم الفساد وحماية المبلغين عن جرائم الفساد ومتابعة استرداد الأموال بالخارج، كما تضمنت الندوة أيضا شرحا لإقرارات الذمة المالية والفئات الخاضعة لها، كما تم توضيح خطوات تقديم إقرارات الذمة المالية ومواعيد التقديم والعقوبات المترتبة على التأخير بتقديم إقرارات الذمة المالية ودور الوقاية في تعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد.