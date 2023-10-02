استقبلت هيئة الإدارة والقوى البشرية ممثلة بفرع تجنيد المتطوعين، بالتعاون مع سلاح الإشارة ممثلا بمدرسة الإشارة، دفعة المتطوعين ضباط الصف رقم 104، وذلك بعد أن أتم المتطوعون جميع الإجراءات والفحوصات الطبية اللازمة لقبولهم والتحاقهم بمدرسة الإشارة. كما اتخذت مدرسة سلاح الإشارة جميع الترتيبات الضرورية والاستعدادات اللازمة لاستقبال المتطوعين من إعداد برامج تدريبية وتأهيلية في مختلف العلوم العسكرية والأكاديمية لتزويدهم بالمهارات اللازمة التي تمكنهم من اجتياز هذه الدورة للانخراط بمختلف صفوف وحدات الجيش الكويتي.