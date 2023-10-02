بعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية إلى الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية الصديقة، ضمنها سموه صادق مواساته بنبأ الهجوم الإرهابي الذي وقع في العاصمة أنقرة بالقرب من مقر وزارة الداخلية. وبعث سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس نيكوس انستاسياديس رئيس جمهورية قبرص الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.



وبعث رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح ببرقية تهنئة إلى الرئيس شي جينبينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة بمناسبة العيد الوطني لبلاده.